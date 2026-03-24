トヨタ自動車が４月、国内で生産する中東向けの一部車種について、当初の生産計画よりも２万４０００台減産することがわかった。一部の取引先に伝えた。中東情勢の緊迫化を受けてすでに今月９日から２万台の減産に踏み切っており、減産幅が拡大する。車種は明らかになっていないものの、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）のランドクルーザーなどが対象とみられる。トヨタは中東向けに年間３０万台前後を輸出しており、輸出全体の約