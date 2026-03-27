X(旧Twitter)では、複数のタイムラインを同時に表示したりポストの予約投稿をしたりできる「X Pro」が有料の「Xプレミアム」ユーザー向けに提供されてきましたが、このたび、X Proが事前告知なく、3段階ある中で最上位の「Xプレミアムプラス」限定に変更されたことがわかりました。Xプレミアムについてhttps://help.x.com/ja/using-x/x-premiumX Proを使用する方法https://help.x.com/ja/using-x/how-to-use-postdeckX Proはもとも