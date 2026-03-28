【前後編の後編/前編からの続き】3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で、同志社国際高校の生徒ら21人が乗船していた2隻の小型船が転覆し、同校に通う17歳の女子生徒と、「不屈」の船長の金井創さん（71）が亡くなった事故。次々とずさんな運用体制が露見する中、渦中の当事者が初めて重い口を開き、胸の内を吐き出した。＊＊＊【写真を見る】スナックで泥酔する姿も平和丸の船長前編では、事故を起こした船を運用していたヘリ