開幕当日…選手、スタッフに64万円の高級腕時計をプレゼント米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスと開幕戦を戦い8-2で勝利した。試合前には、大谷翔平投手が全選手に4000ドル（約64万円）のセイコーの高級腕時計を贈ったことが話題に。プレゼントされた側からも驚きの声が止まらない。米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は27日の試合開始2時間ほど前に、自身のXで「