ダイヤモンドバックス戦【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの試合に「1番・指名打者」で先発した。判定を巡って今季から導入された「ABSチャレンジ・システム」が稼働となった。大谷は3回の第2打席で、カウント2-1から投じられた外角のボールを見逃した。球審はボール判定も、相手バッテリーが確認を求め、ストラ