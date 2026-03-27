ロッテの「雪見だいふく」公式「X」アカウントが、「さくらの日」である3月27日、“妄想デザイン”の「花見だいふく」の画像を投稿。投稿は30万回以上表示され、約1万件の「いいね」を集めています。【画像】えぇ…かわいすぎる！コチラが妄想パッケージ「花見だいふく」です！食べてみたい…！！ピンク色の「雪見だいふく」に「かわいい！」と絶賛する声公式アカウントは、「もしも春限定の雪見だいふくがあったら…妄想