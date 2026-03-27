3月26日頃、俳優・のん公式Xにある変化がありファンが喜びの声を上げている。【写真】「見えそうでハラハラする」胸元大胆な能年玲奈のファッション《のん（本名：能年玲奈）》2013年度前期放送のNHK朝ドラ『あまちゃん』のヒロインに抜擢され、一躍ブレイクした能年玲奈。「これまで使えなかったのが異常だった」しかし2016年に以前所属していた事務所と独立トラブルに発展。所属していた事務所の契約書にもとづき双方の