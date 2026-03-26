ウェブメディアでは「美人過ぎる気象予報士」という“肩書”で紹介されることが多いという穂川果音さんは、2016年4月にスタートした報道番組「ABEMA Prime」（以下「アベプラ」）のお天気コーナーを10年にわたって担当してきた。そんな彼女がこの3月末をもって番組を去るという。3月27日までは“卒業スペシャル”と題して連日、ゲストを招くことに。5分のコーナーの大半はコスプレ姿で10年間を振り返り、最終日となる27日とその