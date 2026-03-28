タレントのあのちゃんが２７日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、学生時代の真実を知り絶句する場面があった。ＭＣの笑福亭鶴瓶があのちゃんの中学時代の保健の先生を取材。あのちゃんは中学時代に不登校となり「学校に行けてる時期は保健室によくお邪魔してました」と振り返った。あのちゃんが「どんな子って言ってました？」と質問すると鶴瓶は「女の子はエエこと言ってても悪口言う子もおるやんか。あのち