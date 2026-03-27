国内最大級のモーターサイクルイベント「東京モーターサイクルショー2026」が27日、東京ビッグサイトでスタートした（会期・27日～29日）。特別展示ブースでは、ホンダが開発した伝説のポケモン「コライドン」が披露された。 【写真】デカっ！子どもたちと比較するとこの大きさ憧れのまなざしが伝わる 「コライドン」とは、2022年発売の人気ゲーム「ポケットモンス