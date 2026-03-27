「すごい勢いで火の手が上がっていましたよ。明らかに2階が火元で、窓から煙も炎も出ていて、たまたま雨模様だったのが幸いしたか、隣の家に延焼することはなかったですね」（近隣住民）3月25日12時半すぎ、東京都・江戸川区にある2階建て住宅で発生した火災で、80代とみられる男性が救助されたが、その場で死亡が確認された。亡くなった男性の妻とみられる80代と思しき女性は、怪我をした状態で住宅の外に出て病院に搬送されたも