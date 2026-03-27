映像ストリーミングサービスのNetflixが、全てのプランで料金の値上げを実施します。Netflixは2025年1月に値上げを実施しているため、1年2カ月ぶりの値上げです。Plans and Pricing | Netflix Help Centerhttps://help.netflix.com/en/node/24926/usNetflix raises prices across all streaming planshttps://www.cnbc.com/2026/03/26/netflix-raises-prices-across-all-streaming-plans.htmlNetflix Raises US Prices for Second