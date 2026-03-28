元自民党幹事長で政治ジャーナリストの石原伸晃氏が２８日、「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（日本テレビ系）に出演し、イラン戦争の見通しを語った。日本政府の対応を問われた石原氏は「高市さんの切れるカードはそんなにないんですけど。何ができないってことじゃなくて、何ができるんだということを対アメリカで示す」と述べた。トランプ大統領は５月に中国を訪問し習近平主席と会談すると発表。石原氏は「ワシン