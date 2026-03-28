岡元あつこインタビュー俳優・タレントの岡元あつこ（52）は今、演技派俳優として舞台を中心に精力的な活動を続けている。1990年代には、テレビ朝日系深夜番組「トゥナイト2」の女子大生リポーターとして一世を風靡した。その後、数々の岐路を経て辿り着いた現在とは。（全3回の第1回）【福嶋剛/ライター】＊＊＊【写真】限界セクシー…「トゥナイト2」時代の岡元あつこ。「美少女」だった小学、中学、高校、大学の頃も俳優