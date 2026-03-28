◇ア・リーグブルージェイズ 3X―2 アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発してメジャーデビューし、3打数2安打1四球1三振2得点で勝利に貢献した。2―2の同点に追いつかれた9回2死走者なしの第4打席では、外角直球を右前へ運びマルチヒットを記録。続くクレメントの左翼線二塁打で三塁へ進むと、ヒメネスの

◆岡本和真のプレーを取り上げた、ブルージェイズ公式X Lucky Number Seven 😃 pic.twitter.com/aiFipZMb4B — Toronto Blue Jays (@BlueJays) March 28, 2026