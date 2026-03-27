中国代表は３月シリーズでオーストラリア遠征を実施。27日には、北中米大会でワールドカップ初出場のキュラソー代表と対戦し、ウェイ・シーハオとチャン・ユーニンの得点で２−０の勝利を収めた。この一戦を母国メディアも報道。『捜狐』は「２−０！ 中国代表がジャイアントキリング！ ショウ・ジアイー監督の初陣は幸先の良いスタート、W杯出場チームを撃破！」と見出しを打ち、その喜びを伝える。「ワールドカップ予選で早