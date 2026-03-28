4月から暮らしこう変わる4月から新年度が始まる。食料品などの値上げが続き、家計負担がずしりと増しそうだ。電気・ガス料金は補助金終了に加え、中東情勢悪化の影響で今後も上昇が見込まれる。子育て支援を拡充する制度も始まり、自転車の違反を取り締まる交通反則切符（青切符）が導入される。帝国データバンクの調査によると、4月は2516品目の飲食料品が値上がりする。日清食品は「チキンラーメン」や「カップヌードル」な