産業能率大学スポーツマネジメント研究所は26日、野球の国際大会「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」に関する全国アンケートの追跡調査結果を発表した。大会前に実施した1万人調査（2月16日〜19日）の回答者のうち1000人を対象に、大会後の視聴実態や意識を分析した。調査は3月19日〜23日の5日間、インターネットを通じて行われた。【表】WBC2026に関する全国アンケート追跡調査結果■「地上波で見たかった」63.4％