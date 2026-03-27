太平洋戦争中の1944年にアメリカ軍に撃沈された学童疎開船「対馬丸」について、政府は船体に魚雷攻撃を受けたとみられる穴を確認したと発表しました。【映像】海底の「対馬丸」船体の様子（実際の様子）「対馬丸」は鹿児島県・悪石島の北西およそ10キロの水深870メートルほどの海底で発見されました。28年ぶりに行われた調査の結果、船体の中央付近に魚雷攻撃を受けたとみられる2つの大きな穴が新たに見つかりました。遺骨