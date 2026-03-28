お笑いコンビ「千原兄弟」の千原せいじが２７日放送の「全力！脱力タイムズ」（フジテレビ系）に出演した。番組ではお笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之をゲストに迎え、対談相手を推察する洞察力クイズ「毒舌対談相手は誰？」を行った。井口も出題する側になり、対談相手として登場したのが、（放送上は姿が見えない状態の）せいじだった。井口は「ダメ、ダメ。ダメな人が来てる。クイズができません。しばらく見てな