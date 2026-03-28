「“免許なし”で乗れるの!?」スズキの斬新「“1人乗り”軽トラ」に反響殺到！春の訪れとともにアウトドアや農作業の準備を始める人が多い季節となりました。近年は、街中では電動キックボードなどの新しいパーソナルモビリティの普及が進んでいますが、2輪ならではの不安定さや荷物を運べない不便さを指摘する声も少なくありません。【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「“1人乗り”軽トラ」です！（27枚）そうしたな