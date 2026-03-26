海に浮かぶ多機能基地「強襲揚陸艦」とは何か現在、中東情勢はかつてない緊張状態にある。米海軍佐世保基地を母港とする強襲揚陸艦「トリポリ」が、沖縄の精鋭、第31海兵遠征部隊（31MEU）を乗せてイラン近海へと急行しているからだ。さらに米西海岸からも強襲揚陸艦「ボクサー」率いる部隊が追加派遣され、ペルシャ湾周辺にはかつてない規模の海兵隊戦力が集結しつつある。これら「殴り込み部隊」の狙いは、イラン経済の心臓部で