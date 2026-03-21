無人操縦の「UFO」のような銀色の飛行体が地面から浮上し、空中でホバリングと水平移動し、安定して着陸する。これはSF映画のワンシーンではなく、湖北省武漢市にある中国光谷低空経済産業パークの訓練場で実際に目にした光景だ。中国新聞網が伝えた。この「UFO」は「電鷹飛車」と名付けられた世界初の全ダクト式トン級電動垂直離着陸機（eVTOL）で、武漢の研究チームが独自に設計・開発した。中国外交部の報道官が先日、SNS上で試