ファミリーマートは3月27日、セブン銀行のATMをファミリーマートに設置する契約を正式に締結したことを発表した。ファミリーマート/セブン銀行本契約に基づき、全国のファミリーマート店舗(AFCを除く)において、ファミリーマート独自デザインのATMサービスを展開する。ATM設置は2026年春頃より順次開始し、4年程度で約16,000台の設置を行う。本サービスでは、現金の入出金に加え、各種キャッシュレス決済への現金チャージが可能と