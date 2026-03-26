親の資産1億円をあてに、介護を放棄し不義理を続けた息子。ところが父の死後、想定外の事態に直面することに……。『人はこんなことで破産してしまうのか！推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）から一部抜粋し、親の介護を手伝わずに破産した男性の事例について紹介します。親不孝な息子への遺産を徹底的に排除した、ある家族の崩壊と結末とは。【画像】スーパーの「買い物カゴ」