歌手和田アキ子（75）が28日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。「シェーグレン症候群」だと明かした。番組冒頭から和田の声はかすれていた。細かい症状を説明。番組中盤から徐々に復調し、声質が戻ってきた。「このまま薬が効くと、よくなるはずなんですよ」と手応えを口にした。その上で「昨日は昨日で、私、シェーグレン（症候群）っていう病気も持ってるから喉乾いて