【モデルプレス＝2026/03/27】B&ZAIの本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）が26日、都内で開催された早稲田大学博士号取得囲み取材会に出席。今後の目標を語った。【写真】STARTO所属タレント初の博士号を取得した人気ジュニア◆本高克樹、STARTOタレント初の博士号取得学部から9年間にわたり研究を続け、STARTO ENTERTAINMENT所属タレント初の博士号取得を成し遂げた本高。博士課程では「ライブ・エンターテインメン