ABEMAが27日、公式Xを更新。恋愛リアリティーショーの新番組「恋愛病院」（4月2日午後10時開始）に、地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）が出演すると発表した。公式Xは「情報解禁」と前置きした上で「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活『#恋愛病院』」と告知し、紹介動画もアップした。石丸氏の出演を受け、作家の乙武洋匡氏が反応。「石丸伸二さんが恋愛リアリティ番組に