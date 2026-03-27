元フジテレビアナウンサー・渡邊渚が、3月25日までに配信されたYouTube番組『REAL VALUE』で、水着を着る女性への私見を述べ、話題になっている。「この日は新競技『タイヤファイト』を広めたいという現役格闘家が、“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏らの前でプレゼン。双方が片足を同じタイヤに入れ、拳のみで戦うというルールが紹介されました」（芸能記者）すると堀江氏は、「ぬるぬる水着ギャル対決」を逆提案。ローシ