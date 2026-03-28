元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）とユーチューバー・てんちむ（32）が28日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。1月30日に婚姻届を提出したという。ネット上では、てんちむが「結婚を匂わせていたのではないか?」と話題に。2月にインスタグラムのストーリーズを更新したが、その位置情報をカナダの高級ホテルに設定しており、また「Honeymoon」、ハネムーンと記されたアートタオルをアップしていた。