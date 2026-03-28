‘02年にチワワの「くぅ〜ちゃん」と共演した消費者金融『アイフル』のCMで、一躍有名になった俳優・清水章吾（83）。本誌は昨年2月、そんなかつての“時の人”を巡って警察沙汰の事件が起きていたことを報じていた。清水の現恋人である演歌歌手の水沢巡美（65）が、清水の元妻・ハルマンさん（75）に対して、自身のブログに「詐欺師ハルマン」などと書き込んだほか、自宅に「全財産没収に値します」と書き込まれた脅迫とも取れる