イランが日本船舶のホルムズ海峡通過を「協議を経て認める用意がある」と明らかにしたことと関連し、韓国政府は21日、関連動向を注視しながら関係国と疎通していると明らかにした。韓国外交部当局者はこの日、「政府は中東情勢動向を綿密に注視しながら国民保護とエネルギー輸送路安全確保案を模索している。イランを含む関係国と多角的に疎通している」と話した。共同通信によると、イランのアラグチ外相は「海峡を封鎖していない