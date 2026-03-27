Image: National Central Library of Florence ルールは、破る前にまず習得せよ。歴史学者のイヴァン・マラーラ博士は、フィレンツェ国立中央図書館で16世紀に出版された天文学書『アルマゲスト』7冊を調査していました。ページをめくっていくとふと目に留まったのは、本の余白にびっちりと書き込まれためちゃくちゃ細かいラテン語の文字たち。この筆跡はもしや……。若き日のガリレオが残し