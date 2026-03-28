【全2回（前編／後編）の前編】3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で、同志社国際高校の生徒ら21人が乗船していた2隻の小型船が転覆し、同校に通う17歳の女子生徒と、「不屈」の船長の金井創さん（71）が亡くなった事故。次々とずさんな運用体制が露見する中、渦中の当事者が初めて重い口を開き、胸の内を吐き出した。＊＊＊【写真を見る】スナックで泥酔する姿も平和丸の船長高校生活で最も胸の高鳴るイベントが悪夢に変じた