世界フィギュアフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地26日に行われた。男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）でまさかのミスが出て93.80点で6位発進。判明した失敗の原因に同情の声が寄せられている。鍵山は人気ピアニストでユーチューバー「かてぃん」の名でも活動する角野隼斗さんらがカバーした「I Wish」に乗ったが、最後のジ