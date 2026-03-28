声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、30日発売の『ENTAME 36℃ vol.04』表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】かなり久しぶりな浴衣姿も…貴重なショットを披露した井口裕香写真集『MORE MORE MORE』（KADOKAWA）が話題を呼んで以来、グラビアでも活躍する井口が今回、訪れたのは時間がゆったりと流れる海沿いの田舎町。古民家を舞台に、水着姿はもちろん、ノスタルジックなバスルームでのカットや、本人