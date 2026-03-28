東京都公安委員会は３月12日付の官報で、指定暴力団・松葉会の「主たる事務所」が東京都台東区西浅草から茨城県鹿嶋市に変更したと公表した。西浅草の一角でかつて4階建てのビルがたち、周囲で物騒な出来事も相次いだ場所が、現在は更地となっている。 【写真を見る】松葉会の関孝司氏、浅草の事務所が更地に…指定暴力団・松葉会本部の現在。「ヤクザ事務所の近くに住む」とは、どういった生活なのか。周囲の住民らを取材