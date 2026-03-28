北朝鮮で、若い女性の間に自家用車の所有を望む動きが広がっている。米政府系のラジオ・フリー・アジアが伝えた。従来は男性中心とされてきた運転や車両所有の分野で、女性の存在感が高まりつつある実態が浮かび上がっている。同放送によると、咸鏡北道の住民消息筋は20日、「最近は若い女性の間で自家用車を持とうとする競争が起きている」と述べ、これまで男性の間で見られた競争が女性にも広がっていると指摘した。北朝鮮では従