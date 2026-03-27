俳優ののんさんのXやインスタグラムなど各SNSで、2026年3月27日までにプロフィール欄に「本名：能年玲奈」と記載されていることが、SNS上で話題になっている。「朝ドラ名場面スペシャル」で「能年玲奈さん」と紹介のんさんは、「能年玲奈」の名前で活動していた2013年に、NHK朝の連続ドラマ小説「あまちゃん」でヒロイン・天野アキ役を演じ、大ブレーク。16年7月に当時の所属事務所から独立したが、それ以後はそれまで使っていた本