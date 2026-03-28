27日の参議院予算委員会で、参政党の安達悠司議員が、4月から適用される自転車の「交通反則制度」（青切符）の問題を取り上げた。【映像】あせる局長とフォローする委員長（実際の様子）安達議員は「自転車の反則金についてお尋ねしたい。4月1日から始まります。私京都で弁護士をしておりますが、京都でも自転車盛んなんですけど、石油（ガソリン）も不安が高まっていく中、庶民の足として自転車は重要だ」と切り出し、自転車