3月17日、元タレントの坂口杏里容疑者（35）が窃盗容疑で逮捕された。東京都八王子市内のコンビニで、わずか300円ほどのサンドウィッチひとつを万引きした疑いである。女優・坂口良子の娘として生まれ、2008年にタレントデビューした彼女だが、その後、転落の人生を辿ったのは周知の通りだ。きっかけとなったのは、2013年に母が57歳の若さで急逝したこと。愛娘の行く末を最後まで案じていた母の死を機に彼女の生活は乱れていっ