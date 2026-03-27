陸上自衛隊に所属する男が日本の中国大使館に侵入した事件を受け、中国メディアは27日、「日本政府はいまだに謝罪すら行っていない」と批判しました。陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者が24日、東京・港区の中国大使館に侵入したとして逮捕された事件について、中国共産党系の「環球時報」は27日、「日本政府はいまだに謝罪すら行わず、『深く遺憾』と述べるにとどまっている。浅はかな態度だ」と指摘しました。その上で、「日