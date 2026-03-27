メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の新名神高速で、子ども3人を含む6人が死亡した事故から1週間経ってもいまだに6人の身元は特定できていません。 3連休初日の3月20日未明、大阪方面へと向かう新名神高速下り「野登トンネル」の出口付近で、大型トラックが追突し、車2台などが炎上する多重事故が発生しました。 火災による路面の損傷は、約100平方メートルに及び、子ども3人を含む6人が死亡しました。 「前を