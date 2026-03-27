KDDIが、不正会計問題が発覚した傘下のビッグローブとジー・プランが手がけるインターネット向け広告代理事業から撤退する方針を固めたことが27日、分かった。最大約2460億円の売上高が架空計上され、約330億円の資金流出疑惑がある。不正の温床となった事業を見直し、信頼回復を急ぐ狙いとみられる。KDDIの特別調査委員会が調べており、31日に松田浩路社長らが東京都内で記者会見し、結果を説明する。ビッグローブとジー・