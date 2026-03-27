【「PlayStation 5」など 価格改定】 4月2日 改定 「PlayStation 5」79,980円から97,980円、「PlayStation 5 デジタル・エディション」72,980円から89,980円 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、ゲーム機「PlayStation 5」「PlayStation 5 Pro」「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の値上げを発表した。価格改定は4月2日に実施する。 今