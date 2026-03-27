オランダ南部マーストリヒトにある聖ピーター・ポール教会で採掘が行われた場所/Piroschka Van De Wouw/Reuters（CNN）オランダの教会で、伝説のフランス人銃士ダルタニャンのものと思われる遺骨が発見された。ダルタニャンの死から3世紀以上を経て、英雄の最後の安息地をめぐる謎が解明される可能性がある。地元の考古学者ウィム・ダイクマン氏が26日にCNNに語ったところによると、骨格は、オランダ南部マーストリヒトにある聖ピ