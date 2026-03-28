「いい子でいなければ」……そう自分に言い聞かせながら、周囲の期待に応え、正しく生き続けてきた人がいる。だが、その“正しさ”は本当に自分にとっての正しさなのだろうか。周りの期待に過剰に応えようとする背景には、どんな心の傷が潜んでいるのか。臨床心理士の帆足暁子氏が事例を交えて解説する。※本稿は、臨床心理士の帆足暁子『人とかかわるのがずっとつらかったあなたへ 愛着障害という心の傷を癒やすために』（草思社