試合会場で生徒を指導する浅田真央さん＝28日、東京辰巳アイスアリーナフィギュアスケートの元世界女王で昨年8月にコーチ業を本格始動させた浅田真央さん（35）が28日、東京辰巳アイスアリーナで行われた国内競技会で指導者として実戦デビューした。東京都立川市の「MAORINK」で主宰する「木下MAOアカデミー」で5〜10歳の生徒12人を指導している。この日は同じ名古屋市出身の松田悠良コーチとともにリンクサイドから「ガンバ