実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が26日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、記憶力重視の大学受験について私見を展開した。ひろゆき氏は「国公立大学合格者が、小学生から塾通いの子に偏りまくり問題。AI時代に無価値な記憶力重視の試験する大学側の問題だと思う」とポスト。また「漫画のレビューのアフィリエイトで漫画が一番多く売れた人が合格とか、動画作らせて再生数トップが合格とか、AIが不得意な『人の心を