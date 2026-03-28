ホワイトソックス村上宗隆（26）が幸先のいいスタートを切った。【もっと読む】Wソックス村上宗隆に衝撃予想 「1年目にいきなり放出」の信憑性日本時間27日、敵地ミルウォーキーでのブルワーズとの開幕戦で、メジャー初本塁打を放った。開幕戦を終えた村上は「すごくわくわくしたし、楽しかった。まず1本出てすごく良かった」と安堵の表情を見せたが、喜ぶのはまだ早い。そもそも一発を放ったのは1−14と大差がついた九回